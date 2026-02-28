Трампу и Нетаньяху показали фотографию с найденным телом Хаменеи

Президенту США Дональду Трампу и премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху показали фотографию с телом верховного лидера Ирана Али Хаменеи среди руин его разрушенной в результате удара резиденции в Тегеране. Об этом сообщает израильский «12 канал».

До этого агентство Reuters, издание Axios и несколько израильских СМИ со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника сообщили, что Али Хаменеи, его тело было найдено среди руин тегеранской резиденции.

За час до этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал на брифинге, что «в результате мощного внезапного удара» была разрушена резиденция Али Хаменеи. «Многие признаки указывают на то, что Али Хаменеи больше не с нам», — сказал господин Нетаньяху.

Власти Ирана о смерти Али Хаменеи не сообщали. Иранское агентство Tasnim вскоре после публикаций Reuters и Axios сообщило, что Али Хаменеи жив, и «сейчас уверенно руководит ситуацией на поле боя». Речь идет об ударах Ирана по американским базам на Ближнем Востоке в ответ на совместную атаку США и Израиля.