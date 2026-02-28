ООН и Европа призывают к миру. Россия резко осудила американо-израильскую операцию против Тегерана. Соседние с Ираном страны оказались под ударами Исламской Республики. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает это событие главным невоенным итогом первого дня нового противостояния на Ближнем Востоке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

На этот раз событие было ожидаемым. Переговоры в четверг, 26 февраля, завершились разочарованием американских представителей, несмотря на оптимизм посредника в лице государства Оман и вроде бы анонсированную дату следующих консультаций. Все стало ясно к вечеру 27 февраля. Президент США фактически дал понять, что говорить больше не о чем. Единственная тема для дискуссии — это будет совместный с Израилем удар или только американский. Вышло так, что совместный. Началось все не ночью, а утром, примерно в 09:00 часов по московскому времени.

Уже есть очень важный политический итог первого дня войны: практически все соседние с Ираном страны ежечасно оказались ситуативными союзниками. Можно даже рискнуть сказать, что Соглашения Авраама состоялись по умолчанию. Аятоллы, как и обещали, обстреливают практически всех, кто, по их мнению, поддерживают империалистов и сионистов, включая Саудовскую Аравию, Бахрейн, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты — главное элитное туристическое направление Российской Федерации. Под ударом те самые знаменитые небоскребы.

Богатые, сытые и уверенные в себе страны переживают шок. Они с подобным никогда не сталкивались и, естественно, не ожидали.

В один день мир изменился. Считается, что Китай поставил очень много на то, чтобы помирить Тегеран и королевскую саудовскую семью. Похоже, усилия пошли прахом. И Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху подчеркивают, что воюют именно с режимом, а не с народом Ирана. Так кажется, что есть большие шансы построить в итоге новый Ближний Восток. Однако говорить об этом, конечно же, рано. Пока весь Израиль сидит в убежищах, Исламская Республика серьезно огрызается.

Что еще интересно, миролюбивая Европа, то есть главные союзники Вашингтона, а в первую очередь Великобритания, на этот раз в ударах не участвуют, ограничиваясь призывами к миру. Позиция Франции — за все хорошее и против всего плохого. Испания с ее социалистическим правительством скорее осуждает американо-израильских агрессоров. Организация Объединенных Наций предсказуемо осудила всех участников действа. Канада и Австралия, где также левые у власти, операцию против аятолл поддержали. Зато в самих США нет единства. В частности, MAGA —главный союзник Трампа, изоляционисты — критикуют своего лидера, мол, это не наше дело, есть риск завязнуть и получить второй Вьетнам.

Миллиарды долларов могли бы пойти на нужды простых американцев. По сути, Трамп обязан выигрывать. Победителей, как известно, не судят. Победа даст ему козыри не только внутри страны, но и во внешней политике, в том числе и в большом противостоянии с Китаем. При этом ситуация непростая, на что и указывают критики Трампа — противник не так слаб, как может показаться. 47-го президента Соединенных Штатов зачастую обвиняют в непродуманных, рискованных действиях.

А что же Россия? МИД РФ решительно осудил намерения агрессоров уничтожить руководство неугодного им государства, которое отказалось подчиняться «силовому диктату и гегемонизму». Как бы то ни было, сейчас все внимание направлено на Ближний Восток, Украина уходит на второй план. Естественно, настолько, насколько это возможно. И очень похоже, что Москва теряет второго союзника менее чем за два месяца.

Дмитрий Дризе