«Акт вооруженной агрессии»

На фоне военной операции США и Израиля против Ирана Владимир Путин провел совещание Совбеза. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, однако других подробностей он не привел. Ранее Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой иранского МИД Аббасом Аракчи, в котором осудил действия США и Израиля. Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что совместная американо-израильская операция «приближает регион к гуманитарной и экономической катастрофе». При этом она не исключила, что удары по ядерным объектам Ирана могут спровоцировать и «радиологическую катастрофу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам Захаровой, Вашингтон и Иерусалим пытаются разрушить «конституционный строй и уничтожить руководство неугодного им государства, которое отказалось подчиняться силовому диктату и гегемонизму»: «Масштаб и характер предшествовавших этому безрассудному шагу военно-политических и пропагандистских приготовлений, включая стягивание в регион крупной военной группировки США, не оставляют сомнений в том, что речь идет о заранее спланированном, неспровоцированном акте вооруженной агрессии против суверенного и независимого государства-члена Организации Объединенных Наций в нарушение основополагающих принципов и норм международного права.

Международное сообщество, включая руководство ООН и МАГАТЭ, обязаны немедленно дать объективную и бескомпромиссную оценку безответственным действиям, направленным на разрушение мира, стабильности и безопасности на Ближнем Востоке. Открыто игнорируются тяжелые последствия этих необдуманных шагов для глобального режима нераспространения, краеугольным камнем которого является ДНЯО. При этом американо-израильский тандем прикрывается мнимой заботой о том, что иранцы не обзавелись ядерным оружием. Бомбардировки ядерных объектов, находящихся под гарантиями МАГАТЭ, недопустимы».

Украина, Австралия и Канада поддержали атаку США и Израиля. Россия, Франция и Китай призвали к срочному созыву Совбеза ООН. Он пройдет в полночь по московскому времени. Евросоюз выразил озабоченность и призвал проявить сдержанность после начала военных действий в Иране. При этом глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала ядерные программы исламской республики «угрозой глобальной безопасности».

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал все стороны к возвращению за стол переговоров. В правительстве Великобритании заявили, что Лондон не хочет распространения конфликта на весь Ближний Восток. Китай выступил за немедленное завершение боевых действий. Норвегия, Испания, Турция, Швейцария, Малайзия также призвали к скорейшей деэскалации.

Леонид Пастернак