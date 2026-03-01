За зиму из Ижевска вывезли более миллиона кубометров снега

В Ижевске за зимний период было вывезено более 1,7 млн куб. м снега, сообщил мэр города Дмитрий Чистяков. Каждую ночь вывозят около 20 тыс. куб. м.

28 февраля в столице Удмуртии работали 120 единиц снегоуборочной техники и 140 сотрудников ручного труда. Снег вывозили с территорий частного сектора Первомайского и Ленинского районов, где существует риск подтопления во время паводка. На обработку дорог и тротуаров использовали почти 100 т противогололедных материалов.

Отмечается, что текущая зима в Ижевске стала самой снежной с 1965 года — на 25 февраля в городе выпало 192 мм осадков.

Анастасия Лопатина