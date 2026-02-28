СКА оПять попал под «Локомотив»

ХК СКА в предпоследнем матче длинной домашней серии принимал в Ледовом дворце ярославский «Локомотив», лидера Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Игра завершилась со счетом 5:2 победой гостей, которые обошли петербуржцев в пятый раз за сезон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После этого поражения — второго подряд (до этого был проигрыш московскому «Динамо» 1:4) — СКА откатился на восьмое место в Западной конференции

Фото: ХК СКА После этого поражения — второго подряд (до этого был проигрыш московскому «Динамо» 1:4) — СКА откатился на восьмое место в Западной конференции

Фото: ХК СКА

СКА не слишком удачно в этом сезоне играл с «Локомотивом»: уступил в четырех матчах из пяти. Желание поправить статистику у армейцев было большое. Но им не повезло уже в начале игры: ворвавшийся в зону хозяев словацкий форвард Рихард Паник «пробил» голкипера Артемия Плешкова. Шайба влетела в дальнюю «девятку».

Петербуржцы, впрочем, сразу нашли чем ответить. Им помогло удаление соперника. Розыгрыш в чужой зоне завершил могучим броском нападающий СКА Матвей Короткий. Он тоже попал в «девятку», только ближнюю.

Но «Локо» не снижал оборотов и через несколько минут затолкал в ворота армейцев еще одну шайбу. Тут сказалось то, что голкипер СКА выкатился далеко из ворот: Плешков всегда так играет, еще один игрок хозяев упал возле пятачка, и, когда шайба отскочила к форварду гостей Георгию Иванову, его никто не держал.

Счет 2:1 в пользу «Локомотива» сохранялся до середины матча. В этот момент голкипер СКА совершил еще одну ошибку, ударив клюшкой проезжавшего мимо него соперника. Плешков пытался объяснить судьям, что он просто дал сдачи игроку «Локо», но те не приняли это во внимание и выписали вратарю двухминутный штраф. Отбывал его другой игрок петербургской команды: голкиперов на скамейку штрафников не отправляют. Все это время ярославский «бронепоезд» атаковал, и защитник Рушан Рафиков завершил усилия партнеров броском из угла площадки. Ворота были пустые: Плешков не успел переместиться из одного угла в другой. Счет стал 3:1 в пользу лидера «Запада».

Вообще, армейцы во второй двадцатиминутке часто нарушали правила — четыре раза. Одну попытку гости реализовали. А вот петербуржцы не смогли «разыграть лишнего» в самой концовке, когда у «Локомотива» тоже был удален вратарь за сдвиг ворот. До этого не реализовали выгодные моменты форварды СКА Марат Хайруллин и Сергей Плотников.

Третий период снова начался со взятия ворот хозяев. Причем игрок «Локо» Иванов сыграл по-баскетбольному, поймав улетевший диск наверх крагой и опустив его себе под бросок. Счет 1:4 оставлял армейцам не слишком много шансов на то, чтобы перевернуть ход матча в свою пользу, но все же Никита Дишковский сумел сквитать еще одну шайбу после ошибки игрока гостей и передачи Хайруллина. Однако концовка осталась за «Локомотивом». Его форвард Иванов еще раз поразил ворота СКА, когда те были уже пустые: армейцы пытались забить гол без вратаря. Таким образом Иванов стал автором хет-трика (позднее его отменили, переписав пятую шайбу на Артура Каюмова).

После поражения — второго подряд (ранее был проигрыш московскому «Динамо» 1:4) — СКА откатился на восьмое место в Западной конференции. «Локомотив» идет на первом. Если бы плей-офф начался завтра, обе команды сошлись бы в первом раунде. Но пока у армейцев по календарю матч с «Барысом» 2 марта в Ледовом дворце. Эта встреча завершит домашнюю серию, длившуюся с 16 февраля.

Кирилл Легков