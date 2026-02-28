СКА проиграл «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата КХЛ

В Петербурге завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором СКА на домашнем льду уступил ярославскому «Локомотиву» со счетом 2:5.

Фото: Пресс-служба ХК «Локомотив» Форвард «Локомотива» Георгий Иванов, сделавший хет-трик в игре против петербургского СКА

Гости захватили инициативу с первых минут: уже на пятой минуте Рихард Паник открыл счет. Армейцам удалось быстро отыграться усилиями Матвея Короткого в большинстве. Однако уже через минуту Георгий Иванов вновь вывел ярославцев вперед.

Во втором периоде «Локомотив» упрочил преимущество: Рушан Рафиков реализовал лишнего. В третьей двадцатиминутке Иванов оформил дубль, доведя разрыв до трех шайб. Форвард армейцев Никита Дишковский сократил отставание, но на последней секунде матча господин Иванов поразил уже пустые ворота, оформив хет-трик.

Благодаря этой победе «Локомотив» укрепился на первом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 87 очков в 61 матче. СКА с 69 очками после 60 игр остается на восьмой строчке.

Андрей Маркелов