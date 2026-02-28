Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Иранский трек наехал на украинский

Как эскалация на Ближнем Востоке скажется на поддержке Киева

Военная операция США в Иране может создать дефицит ракет для систем ПВО, а это может сказаться на украинском треке, отмечает Financial Times со ссылкой на американских чиновников. По их словам, самые больше сложности могут возникнуть с ракетами перехватчиками, в частности, THAAD. Ранее The Washington Post отмечал, что в случае если военная операция против Ирана затянется, то Вашингтону потребуется значительный арсенал противоракет наземного и морского базирования, а он сейчас ограничен. И речь, по данным издания, в том числе о комплексах Patriot. По данным Financial Times , за один или два дня операции против исламской республики США могут потратить годовой запас ракет ПВО. И что в прошлом году для защиты Израиля США выпустили до 150 боеприпасов THAAD.

Фото: Leah Garton / Missile Defense Agency / Handout / Reuters

Фото: Leah Garton / Missile Defense Agency / Handout / Reuters

Однако на фоне эскалации на Ближнем Востоке, вопрос поддержки Киева сейчас не в приоритете, отмечает президент Ассоциации Евро-Атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина: «Утром 28 февраля украинская тема сместилась в мировой повестке на 25-26 место. Главным событием стала война на Ближнем Востоке.

Как могут развиваться события на Ближнем Востоке

До последнего момента генералы Пентагона пытались удержать Трампа от действий против Ирана. Однако фактически именно они позволили Израилю выступить первым. В результате основной поток общественного недовольства в разных странах направлен против Израиля и Соединенных Штатов. Это ведет к дестабилизации региона. Ближний Восток имеет ключевое значение для международной и мировой безопасности, а также для энергетики, поскольку речь идет о нефти и стратегических интересах. Сообщения о том, что Россия готова выйти из переговорного процесса, были предсказуемы: в ходе переговоров она не получает желаемых результатов, в частности выхода ВСУ из Донбасса и с территорий, которые остаются под их контролем.

Случившееся сегодня утром будет иметь серьезные последствия для перспектив урегулирования российско-украинского конфликта. Это означает дальнейшее затягивание кризиса и усиление угроз как для европейской, так и для мировой безопасности. Происходит нарастание эскалации и хаотизации международной ситуации».

Тем временем Bloomberg сообщает, что Россия может выйти из мирных переговоров по Украине. По словам источников агентства, близких к Кремлю, грядущий на следующей неделе раунд переговоров станет решающим для понимания, смогут ли стороны согласовать условия прекращения конфликта. И если Зеленский не пойдет на уступки, Москва, вероятно, выйдет из процесса. Кремль готов подписать меморандум о мирном соглашении, если Киев согласится вывести войска из Донецкой области. 27 февраля пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил, что подготовка к переговорам идет, хотя Россия не видит «существенных изменений» в позиции Украины.

Как жители Ирана и Израиля оценивают обстановку после обмена ударами

Но это не значит, что Москва будет готова отказаться от переговоров вовсе, считает кандидат политических наук Александр Тэвдой-Бурмули: «Системы ПВО американского производства, включая Patriot, требуют соответствующих боеприпасов. Эти боеприпасы аналогичны тем, которые используются системами, поставляемыми в рамках военной помощи Израилю и другим союзникам США в регионе, а также тем, которые сами американцы применяют для защиты своих военных и гражданских объектов. Вопрос снабжения боеприпасами обсуждается уже давно — как в США, так и в ЕС, особенно в контексте наращивания военного производства. Планируя военную операцию против Ирана, США и их союзники, прежде всего сами Соединенные Штаты, заранее рассчитывали расход боеприпасов, включая объемы, необходимые для перехвата иранских ракетных ударов.

Потенциальные количественные возможности иранских залпов американцам в целом известны, поэтому серьезной драмы для них в этом вопросе нет. Поставки Киеву — отдельная и сложная тема. Одна из причин, по которой США стремятся к мирному соглашению, заключается в том, что эти поставки обходятся дорого, а теперь ресурсы требуются и для конфликта с Ираном.

Перераспределение боеприпасов может стать проблемой прежде всего для Киева, который в определенный момент может недополучать вооружения. Косвенно это способно повлиять на ситуацию на украинском фронте».

Следующая трехсторонняя встреча России, США и Украины может пройти в марте в Абу-Даби, указал 27 февраля Владимир Зеленский. Дата будет объявлена, когда ее согласуют, отмечали в Кремле. Но из-за войны на Ближнем Востоке площадка в Абу-Даби будет недоступна.

Екатерина Вихарева

Новости компаний Все