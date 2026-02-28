Иранский трек наехал на украинский

Военная операция США в Иране может создать дефицит ракет для систем ПВО, а это может сказаться на украинском треке, отмечает Financial Times со ссылкой на американских чиновников. По их словам, самые больше сложности могут возникнуть с ракетами перехватчиками, в частности, THAAD. Ранее The Washington Post отмечал, что в случае если военная операция против Ирана затянется, то Вашингтону потребуется значительный арсенал противоракет наземного и морского базирования, а он сейчас ограничен. И речь, по данным издания, в том числе о комплексах Patriot. По данным Financial Times , за один или два дня операции против исламской республики США могут потратить годовой запас ракет ПВО. И что в прошлом году для защиты Израиля США выпустили до 150 боеприпасов THAAD.

Фото: Leah Garton / Missile Defense Agency / Handout / Reuters

Однако на фоне эскалации на Ближнем Востоке, вопрос поддержки Киева сейчас не в приоритете, отмечает президент Ассоциации Евро-Атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина: «Утром 28 февраля украинская тема сместилась в мировой повестке на 25-26 место. Главным событием стала война на Ближнем Востоке.

До последнего момента генералы Пентагона пытались удержать Трампа от действий против Ирана. Однако фактически именно они позволили Израилю выступить первым. В результате основной поток общественного недовольства в разных странах направлен против Израиля и Соединенных Штатов. Это ведет к дестабилизации региона. Ближний Восток имеет ключевое значение для международной и мировой безопасности, а также для энергетики, поскольку речь идет о нефти и стратегических интересах. Сообщения о том, что Россия готова выйти из переговорного процесса, были предсказуемы: в ходе переговоров она не получает желаемых результатов, в частности выхода ВСУ из Донбасса и с территорий, которые остаются под их контролем.

Случившееся сегодня утром будет иметь серьезные последствия для перспектив урегулирования российско-украинского конфликта. Это означает дальнейшее затягивание кризиса и усиление угроз как для европейской, так и для мировой безопасности. Происходит нарастание эскалации и хаотизации международной ситуации».

Тем временем Bloomberg сообщает, что Россия может выйти из мирных переговоров по Украине. По словам источников агентства, близких к Кремлю, грядущий на следующей неделе раунд переговоров станет решающим для понимания, смогут ли стороны согласовать условия прекращения конфликта. И если Зеленский не пойдет на уступки, Москва, вероятно, выйдет из процесса. Кремль готов подписать меморандум о мирном соглашении, если Киев согласится вывести войска из Донецкой области. 27 февраля пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил, что подготовка к переговорам идет, хотя Россия не видит «существенных изменений» в позиции Украины.

Но это не значит, что Москва будет готова отказаться от переговоров вовсе, считает кандидат политических наук Александр Тэвдой-Бурмули: «Системы ПВО американского производства, включая Patriot, требуют соответствующих боеприпасов. Эти боеприпасы аналогичны тем, которые используются системами, поставляемыми в рамках военной помощи Израилю и другим союзникам США в регионе, а также тем, которые сами американцы применяют для защиты своих военных и гражданских объектов. Вопрос снабжения боеприпасами обсуждается уже давно — как в США, так и в ЕС, особенно в контексте наращивания военного производства. Планируя военную операцию против Ирана, США и их союзники, прежде всего сами Соединенные Штаты, заранее рассчитывали расход боеприпасов, включая объемы, необходимые для перехвата иранских ракетных ударов.

Потенциальные количественные возможности иранских залпов американцам в целом известны, поэтому серьезной драмы для них в этом вопросе нет. Поставки Киеву — отдельная и сложная тема. Одна из причин, по которой США стремятся к мирному соглашению, заключается в том, что эти поставки обходятся дорого, а теперь ресурсы требуются и для конфликта с Ираном.

Перераспределение боеприпасов может стать проблемой прежде всего для Киева, который в определенный момент может недополучать вооружения. Косвенно это способно повлиять на ситуацию на украинском фронте».

Следующая трехсторонняя встреча России, США и Украины может пройти в марте в Абу-Даби, указал 27 февраля Владимир Зеленский. Дата будет объявлена, когда ее согласуют, отмечали в Кремле. Но из-за войны на Ближнем Востоке площадка в Абу-Даби будет недоступна.

Екатерина Вихарева