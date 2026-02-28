Ракетную опасность объявили в Пензенской области
В Пензенской области ввели режим «Ракетная опасность». Соответствующее сообщение опубликовал в личном Telegram-канале губернатор Олег Мельниченко.
Фото: ИА «Общественное мнение»
В регионе включили сирены и речевое оповещение. Пензенцам разослали СМС с предупреждением. Также сообщения о ситуации размещают в официальных каналах и на телевидении.
«При получении этого сигнала необходимо отойти от окон и не пользоваться лифтом, если вы находитесь в здании. Если вы на улице — зайти в ближайшее укрытие»,— призвал господин Мельниченко. Выйти из укрытий можно будет после сигнала «Отбой ракетной опасности».
Карта подвалов-укрытий Пензенской области. Телефон экстренных служб: 112.