Ракетную опасность объявили в Пензенской области

В Пензенской области ввели режим «Ракетная опасность». Соответствующее сообщение опубликовал в личном Telegram-канале губернатор Олег Мельниченко.

Фото: ИА «Общественное мнение»

В регионе включили сирены и речевое оповещение. Пензенцам разослали СМС с предупреждением. Также сообщения о ситуации размещают в официальных каналах и на телевидении.

«При получении этого сигнала необходимо отойти от окон и не пользоваться лифтом, если вы находитесь в здании. Если вы на улице — зайти в ближайшее укрытие»,— призвал господин Мельниченко. Выйти из укрытий можно будет после сигнала «Отбой ракетной опасности».

Карта подвалов-укрытий Пензенской области. Телефон экстренных служб: 112.

Дарья Васенина