В Самарской области из-за метели ограничено движение на участке трассы M-5

В Самарской области из-за снегопада и низовой метели с 18:00 (MSK+1) 28 февраля введено временное ограничение движения для маршрутного и большегрузного транспорта на участке автомобильной дороги федерального значения км 890+000-км 985+000 М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Речь идет об участке трассы в Ставропольском и Сызранском районах и Жигулевске. Запрет будет действовать до 1:00 1 марта. Срок действия запрета может быть продлен, если неблагоприятные погодные условия сохранятся.

Сабрина Самедова