Памятник погибшим от коронавируса врачам установили в Саду Милосердия

В Саду Милосердия состоялось торжественное открытие четырехметрового бронзового монумента, посвященного врачам и пациентам, ушедшим из жизни в период пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник погибшим от коронавируса в Саду Милосердия

Фото: Пресс-служба Смольного Памятник погибшим от коронавируса в Саду Милосердия

Фото: Пресс-служба Смольного

В церемонии приняли участие губернатор Александр Беглов, главврач Боткинской больницы Денис Гусев, скульптор Владимир Бродарский, а также медики и общественные деятели.

Мемориал установлен рядом с новым корпусом инфекционной больницы имени Боткина и медицинским университетом Мечникова — учреждений, которые одними из первых приняли на себя удар коронавируса. Церемония началась с минуты молчания в память о всех жертвах пандемии.

«Первыми на пути этой болезни стали врачи, медсестры, санитарки, водители скорой помощи. Они не знали, что будут героями, но они ими стали. Многие — ценой своей жизни спасли людей»,— сказал господин Беглов.

Градоначальник добавил, что пандемия не только стала испытанием, но и дала импульс развитию городской медицины: в кратчайшие сроки были построены современные стационары-трансформеры.

Андрей Маркелов