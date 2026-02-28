Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Российские и зарубежные эксперты об атаке на Иран

Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН:

«Израиль готовился (к предстоящей войне.— “Ъ”) лучше, он даже не скрывает это… Все военно-морские силы США, которые там (в регионе Ближнего Востока.— “Ъ”) сконцентрированы, это прежде всего эсминцы, которые сопровождают авианосцы. Они имеют великолепную систему противоракетной обороны. Безусловно, они окажут Израилю содействие в нейтрализации этого (ответного.— “Ъ”) удара».

Юрий Лямин, старший научный сотрудник российского Центра анализа стратегий и технологий:

«То, что вероятность войны высокая, в этот раз иранское руководство полностью осознавало… При этом вероятность гибели в ходе начальных атак кого-то из иранского высшего политического и военного руководства все равно может быть достаточно высокой. Многие среди них (иранских лидеров.— “Ъ”) не боятся и готовы к мученической смерти, но обратной стороной этого является пренебрежение мерами личной безопасности».

Елена Супонина, эксперт по Ближнему Востоку:

«Возможны ли сейчас переговоры с Дональдом Трампом и какое-то соглашение? Как и прошлым летом, переговоры, которые он вел с Ираном, на самом деле стали прикрытием для подготовки военной операции. И, как того хотели американцы, первыми начали не они, а израильтяне. По сценарию, существовавшему параллельно переговорам, США должны были подключиться к этим ударам. Сейчас о соглашении уже не может быть речи, потому что иранцы в условиях прямой угрозы не могут вести переговоры».

Алон Пинкас, бывший консул Израиля в Нью-Йорке:

«Это (полномасштабная операция против Ирана.— “Ъ”) давняя фантазия Нетаньяху. У него есть для этого политические причины и предлоги: изменение в нарративах вокруг катастрофы 7 октября (вторжения группировки "Хамас" на юг Израиля в 2023 году.— “Ъ”) и отвлечение внимания от своего судебного процесса и предстоящих выборов. За последний год (со стороны господина Нетаньяху.— “Ъ”) были попытки использовать… Трампа, чтобы развязать крупную войну».

Раз Циммт, директор исследовательской программы «Иран и шиитская ось» израильского Института национальной безопасности (INSS):

«Даже масштабная воздушная кампания вряд ли сможет сокрушить Исламскую Республику и создать жизнеспособную альтернативу без активного участия миллионов иранских граждан. Остается неясным, стали бы они снова рисковать жизнью, прежде чем прийти к выводу о наличии реальных перспектив позитивных перемен. Однако если удары будут включать в себя устранение высокопоставленных лиц в политическом и силовом руководстве Ирана… вероятность подрыва основ режима возрастет».

Николь Граевски, доцент Центра международных исследований парижского университета Sciences Po:

«Ядерная тематика (в обвинениях против Ирана.— “Ъ”) сохраняется не потому, что она отражает реальную ситуацию на местах. Скорее, упоминание ядерной программы Ирана представляет собой наиболее приемлемое на международном уровне и приемлемое внутри страны обоснование военной кампании, которая, вероятно, преследует более широкие цели, такие как окончательное ослабление Исламской Республики, ликвидация ее региональной силы и, возможно, смена режима путем истощения».

