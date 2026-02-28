Мартин Гернат вернулся в состав «Локомотива»

Защитник Мартин Гернат вернулся в состав ярославского ХК «Локомотив» после Олимпийских игр в Италии, где выступал за сборную Словакии. Об этом сообщили в клубе.

Гернат примет участие в матче «Локомотива» против СКА, который состоится 28 февраля в Санкт-Петербурге.

Защитник отправился на Олимпиаду после игры «Локомотива» с ХК «Сочи» 1 февраля. Он пропустил семь матчей своей команды в рамках регулярного чемпионата КХЛ. В составе сборной Словакии Гернат отметился одним голом и тремя голевыми передачами. По итогам Олимпийских игр команда заняла четвертое место.

Алла Чижова