В Деминском лыжном марафоне победили спортсмены из Ижевска и Брянска

В «Демино» Ярославской области 28 февраля состоялась главная гонка XIX Ростех Деминского лыжного марафона. На 50-километровую дистанцию вышли более двух тысяч участников. Об этом сообщил мэр Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Первое место среди мужчин занял Дмитрий Баграшов из Ижевска, серебро — у Ермила Вокуева из Сыктывкара, бронза — у Григория Соколова из Сыктывкара. Среди женщин лучшими стали Алена Перевозчикова из Брянска, спортсменка из Рыбинска Светлана Николаева и Мария Давыденкова из подмосковного Пущино.

Всего в этом году на марафон зарегистрировались свыше пяти тысяч спортсменов из 411 города, 60 регионов России и восьми стран. 1 марта состоятся беби-марафон, гонки на 2 и 30 км.

Антон Голицын