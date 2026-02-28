Минниханов предупредил татарстанцев об опасности схода снега с крыш

Раис Татарстана Рустам Минниханов предупредил жителей республики о возможном сходе снега и наледи с крыш домов из-за резкого потепления. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Коммунальные службы должны взять ситуацию на контроль!»,— отметил господин Минниханов.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 1 марта в республике ожидаются сильный снег, метель с ухудшением видимости до 1 км, туман и гололед. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица.

Анар Зейналов