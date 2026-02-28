«Амкар» сыграл вничью первый матч сезона

Футболисты ФК «Амкар-Пермь» начали выступление в чемпионате Второй лиге России в группе «Серебро» матчем с владивостокским «Динамо». По обоюдной договоренности игра проходила в Подмосковье и завершилась вничью.

Пермяки первыми открыли счет в матче. На 54 минуте отличился Лев Толкачев. Однако через пять минут дальневосточники после углового добились ответного успеха. В итоге поединок завершился вничью 1:1.

Следующую встречу «Амкар» проведет на выезде, на этот раз со столичным «Динамо».