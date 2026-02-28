Авиарейс из Дубая в Волгоград отменен, власти ОАЭ закрыли небо

Рейс FZ 961 авиакомпании FlyDubai из Дубая в Волгоград отменен. Информация появилась на табло аэропорта Аль-Мактум. Отправление воздушного судна по расписанию ожидалось 28 февраля в 18:25 по местному времени.

В настоящее время пассажиры находятся вне здания аэровокзала, доступ в терминал для них закрыт. Представители туроператора решают вопрос о расселении ожидающих в гостиницы до момента возобновления полетной программы.

На онлайн-табло волгоградского аэропорта информация о задержке или отмене прибытия данного рейса (по расписанию в 22:20) пока не отображается.

Ситуация возникла на фоне временных ограничений, введенных авиационными властями ОАЭ на использование воздушного пространства страны после запуска Ираном ракеты. В Росавиации ранее сообщили, что авиаперевозчикам рекомендовано планировать обходные маршруты в обход закрытых зон. Под отмену также попал обратный рейс FZ 962 (Волгоград – Дубай), отправление которого должно было состояться вечером 28 февраля.

Нина Шевченко