Водителя с килограммом метадона задержали сотрудники ДПС в Ленобласти

Сотрудники ДПС ночью 26 февраля остановили на шоссе Барыбина в Тосно 44-летнего водителя Lada Vesta, который вел автомобиль с явными признаками опьянения, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

При досмотре машины полицейские обнаружили в багажнике сверток с порошкообразным веществом весом около килограмма. Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое является наркотическим средством метадоном общей массой 998 граммов.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Подозреваемый заключен под стражу. Ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Андрей Маркелов