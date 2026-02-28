Прокуратура провела проверку по факту обрушения потолка в жилом доме Ярославля
Прокуратура Кировского района Ярославля внесла руководству АО «Управдом Кировского района» представление об устранении нарушений после проверки по факту обрушения потолка в подъезде многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: Прокуратура Ярославской области
По информации СМИ и из соцсетей, 25 февраля в трехэтажном доме №7/18 на улице Свердлова в подъезде обрушился штукатурный слой потолка. Районная прокуратура выехала на место и установила, что причиной стали протечки кровли из-за ее ненадлежащего содержания.
После представления прокуратуры управляющая компания очистила крышу от снега и сняла поврежденный штукатурный слой. Планируется ремонт кровли в местах протечек.