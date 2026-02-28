Беглов поздравил президента Александринского театра Фокина с 80-летием

Губернатор Петербурга Александр Беглов направил поздравление народному артисту России, президенту Национального драматического театра России (Александринского) Валерию Фокину в связи с его 80-летним юбилеем, сообщает пресс-служба Смольного.

Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

«Вы ставили спектакли в лучших театрах Москвы и многих стран, но Вас знают, прежде всего, как руководителя Александринского театра. Успехи и победы театра – Ваша большая личная заслуга», – отметил губернатор.

Господин Беглов особо подчеркнул масштабные преобразования, произошедшие в театре под руководством Валерия Фокина. Среди главных достижений – комплексная реконструкция исторического здания и открытие второй сцены.

Также по инициативе мастера в 2019 году Северная столица принимала Международную театральную олимпиаду. По мнению градоначальника, господину Фокину удалось сохранить великие традиции Александринского театра и обогатить театральные постановки современным художественным языком.

Андрей Маркелов