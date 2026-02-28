Футболисты «Оренбурга» победили «Акрон» в матче РПЛ

В субботу, 28 февраля, в матче 19-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты «Оренбурга» принимали тольяттинский «Акрон». Хозяева одержали победу со счетом 2:0.

В составе оренбургской команды отличились Максим Савельев и Эмирджан Гюрлюк. «Оренбург» выиграл оба поединка с «Акроном» в текущем сезоне, включая гостевую победу со счетом 2:1 в первом круге в Самаре.

«Оренбург» набрал 15 баллов и занял 13-е место в турнирной таблице РПЛ, сравнявшись с «Динамо» из Махачкалы. «Акрон» остался на девятой позиции с 21 очком.

В 20-м туре Мир РПЛ «Оренбург» 8 марта примет «Зенит», а «Акрон» на следующий день сыграет со «Спартаком» на выезде.

Андрей Сазонов