В Татарстане агронома обвинили в нарушении требований промбезопасности

В Тукаевском районе Татарстана агроном сельхозпредприятия обвиняется в нарушении требований промышленной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По версии следствия, в ноябре 2025 года обвиняемый поручил работнику КФХ, не прошедшему обучение безопасным методам работы, провести зачистку зерноприемника. Наряд-допуск оформлен не был, подготовительные мероприятия не проведены. Работник поскользнулся и попал под работающий транспортировщик, получив тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в суд.

Анар Зейналов