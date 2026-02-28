Один из самых длинных периодов без оттепели завершился в Петербурге 28 февраля
Последний день зимы в Петербурге ознаменовался непривычной для этого года оттепелью: 28 февраля температура воздуха в городе поднялась до 3 градусов, сопровождаясь моросящим дождем. Об этом сообщил начальник петербургского Гидрометцентра Александр Колесов. По его словам, этот «плюс» нарушил впечатляющую череду морозных дней, длившуюся ровно 60 суток.
Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ
Морозный период без единой оттепели установился в городе на Неве 29 декабря, когда максимальная температура не превысила -0,8 градуса, и продлился до утра 27 февраля. Таким образом, зима 2025–2026 годов вошла в тройку самых продолжительных безоттепельных периодов за всю историю метеонаблюдений в Петербурге с 1881 года.
По словам господина Колесова, столь длительная морозная погода наблюдается всего в третий раз. Рекордсменом остается зима 1892–1893 годов, когда отрицательная температура держалась 87 дней подряд. Второй результат принадлежит зиме 1995–1996 годов — 67 дней без оттепели. Для сравнения: даже в блокадную зиму 1941–1942 годов такой период составил лишь 53 дня из-за кратковременных потеплений в январе.