Один из самых длинных периодов без оттепели завершился в Петербурге 28 февраля

Последний день зимы в Петербурге ознаменовался непривычной для этого года оттепелью: 28 февраля температура воздуха в городе поднялась до 3 градусов, сопровождаясь моросящим дождем. Об этом сообщил начальник петербургского Гидрометцентра Александр Колесов. По его словам, этот «плюс» нарушил впечатляющую череду морозных дней, длившуюся ровно 60 суток.

Морозный период без единой оттепели установился в городе на Неве 29 декабря, когда максимальная температура не превысила -0,8 градуса, и продлился до утра 27 февраля. Таким образом, зима 2025–2026 годов вошла в тройку самых продолжительных безоттепельных периодов за всю историю метеонаблюдений в Петербурге с 1881 года.

По словам господина Колесова, столь длительная морозная погода наблюдается всего в третий раз. Рекордсменом остается зима 1892–1893 годов, когда отрицательная температура держалась 87 дней подряд. Второй результат принадлежит зиме 1995–1996 годов — 67 дней без оттепели. Для сравнения: даже в блокадную зиму 1941–1942 годов такой период составил лишь 53 дня из-за кратковременных потеплений в январе.

Андрей Маркелов