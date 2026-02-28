Ближний Восток в режиме эскалации

Иран атаковал американские авиабазы на Ближнем Востоке. Под удар, в частности, попали объекты в Объединенных Арабских Эмиратах, Ираке, Иордании. Взрывы звучат в столице Бахрейна Манаме. Кроме того, Тегеран нанес ответный удар по Израилю. В связи с угрозой ЦАХАЛ привел в действие систему оповещения. Население было заранее предупреждено через рассылку на мобильные телефоны — граждан призывают не покидать бомбоубежища или находиться поблизости от них. Жители Ирана сейчас также находятся в напряжении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rami Shlush / Reuters Фото: Rami Shlush / Reuters

В связи с ситуацией в стране наблюдаются проблемы с интернетом и связью, говорит руководитель Восточного культурного центра института востоковедения РАН, доцент РГГУ Лана Раванди-Фадаи: «Внутри страны введен режим максимальной мобилизации. Воздушное пространство закрыто, силовые структуры приведены в повышенную готовность.

Власть пока демонстрирует спокойствие и управляемость, но все понимают, что страна находится в очень страшной точке эскалации, война уже практически началась.

Как себя могут чувствовать люди, когда непонятно, что произойдет, куда попадет удар? Думаю, в Иране произойдет то, что было в течение 14-дневной войны, когда люди покидали большие города. Что касается протестов, сначала страна, потом политика. И это сплачивает людей. Не думаю, что в краткосрочной перспективе стоит ожидать каких-то массовых протестов. И Реза Пехлеви не настолько популярная в Иране фигура, чтобы действовать по его приказанию».

В Израиле на фоне ответных атак отменены занятия в школах, введен запрет на работу в офисах. При этом транспорт продолжает работать, рассказал “Ъ FM” житель Тель-Авива Михаил: «Ударам уже подверглись различные районы страны, в том числе центр и север. Война началась с привычного сигнала тревоги, который означал не ракетный удар со стороны Ирана, а сообщение о вступлении Израиля в военные действия. Таким образом, израильтяне получили возможность подготовиться.

Сегодня шаббат, поэтому большая часть населения не работает и находится дома. Многие религиозные граждане не включают телевизоры и радио, и потому только с помощью сигнала тревоги можно было донести информацию о происходящем до всех. Пока не сообщается ни о погибших, ни о раненых. Работает система ПВО. Транспортная система, включая поезда, переведена в особый режим. Обычно по субботам она не функционирует, но сегодня, вероятно, будет в связи с тем, что ЦАХАЛ призвал около 70 тыс. резервистов.

Им необходимо добраться до воинских частей. Введен режим чрезвычайной ситуации: небо закрыто, аэропорт не работает, однако наземные пограничные пункты продолжают функционировать. О настроениях говорить пока сложно. Безусловно, есть люди, пережившие панические атаки во время прошлой иранской войны, и для многих сегодняшние события вызывают неприятные воспоминания.

Однако в течение последней недели страна жила в ожидании: почти все разговоры начинались и заканчивались вопросом, когда это, наконец, начнется. Теперь это произошло».

Авиакомпании отменяют рейсы на Ближний Восток. Некоторые страны 27 февраля призвали своих граждан покинуть Израиль и Иран. ЦАХАЛ объявил о наборе 70 тыс. резервистов, рассказала собеседница “Ъ FM” из Тель-Авива Юлия Меламед: «Конечно, мы ждали, что нас начнут бомбить. Паники нет, но это очень тяжело, изнурительно, никто не хочет такого разворота событий. У нас уже есть горький опыт. Иранские баллистические ракеты — это очень страшно, животный страх. Совсем не то, что ракеты из Газы. К ракетам из Ирана спокойно относиться невозможно. Кругом раздаются телефонные оповещения, отвратительным звуком призывающие срочно пройти в бомбоубежище. Уличные сирены, которые ты тоже слышишь.

Моего мужа только что вызвали по приказу. Он резервист, военнообязанный. Собирается, его забирают».

Несколько взрывов прогремели сегодня в столице Катара, рядом с которой расположена американская военная база. До этого иранские удары наносились по другим районам страны, в результате работы катарской ПВО обломки ракет падали прямо на городские улицы. Жителям поступило экстренное оповещение с требованием не покидать свои дома и укрыться в помещениях. Один из ударов начался во время беседы с жителем Дохи Олегом: «На данный момент небо закрыто уже несколько часов, поэтому никто улететь не может.

Только что раздался взрыв, работает ПВО. Мы сидим вдалеке от окон и надеемся, что ракетные обстрелы закончатся. Атака идет прямо в этот момент. Вы знаете, я думаю, на этом мы закончим, просто мне нужно детей прикрывать».

Утром США и Израиль нанесли совместный удар по Ирану. В том числе по городам, где находятся ядерные объекты.

Фотогалерея «Львиный рык» Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Дым над столицей Ирана Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu / Getty Images Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности Фото: Leo Correa / AP Очередь на заправке в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Последствия авиаудара по Тегерану Фото: Socia Media / Reuters Жители Тегерана на пути в убежище Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Закрытый проход на пляж в Хайфе Фото: Leo Correa / AP Подземное убежище в Хайфе Фото: Reuters / Rami Shlush Последствия ударов по Тегерану Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Опустевший пляж в Тель-Авиве Фото: Ohad Zwigenberg / AP Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища Фото: Gideon Markovitz / Anadolu / Getty Images Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе Фото: Leo Correa / AP Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО Фото: Mohmmed Salem / Reuters Взрыв в столице Бахрейна Фото: Stringer / Reuters Жители дома, в который попал снаряд. Хайф, Израиль Фото: Leo Correa / AP Следующая фотография 1 / 14 Дым над столицей Ирана Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu / Getty Images Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности Фото: Leo Correa / AP Очередь на заправке в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Последствия авиаудара по Тегерану Фото: Socia Media / Reuters Жители Тегерана на пути в убежище Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Закрытый проход на пляж в Хайфе Фото: Leo Correa / AP Подземное убежище в Хайфе Фото: Reuters / Rami Shlush Последствия ударов по Тегерану Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Опустевший пляж в Тель-Авиве Фото: Ohad Zwigenberg / AP Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища Фото: Gideon Markovitz / Anadolu / Getty Images Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе Фото: Leo Correa / AP Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО Фото: Mohmmed Salem / Reuters Взрыв в столице Бахрейна Фото: Stringer / Reuters Жители дома, в который попал снаряд. Хайф, Израиль Фото: Leo Correa / AP Смотреть

Астон О'Салливан, Анна Кулецкая