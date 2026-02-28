Полиция задержала петербуржца за нападение на фельдшера скорой помощи

Утром 27 февраля житель дома 34 по Ивановской улице избил 63-летнюю фельдшера скорой помощи, которая прибыла к нему в квартиру на вызов, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. У пострадавшей диагностировали травму головы и многочисленные ушибы.

Наряд патрульно-постовой службы задержал 27-летнего агрессора, в отношении него составили административный протокол за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Андрей Маркелов