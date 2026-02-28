Медведев назвал переговоры США с Ираном «операцией прикрытия» перед атакой

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев осудил США за совместные с Израилем удары по Ирану. Господин Медведев считает, что так «миротворец в очередной раз показал лицо» и что переговоры в Женеве по иранской ядерной программе были «операцией прикрытия».

«Вопрос в том, у кого больше терпения, чтобы дождаться бесславного конца своего врага», — написал он в Telegram.

Дмитрий Медведев напомнил, что «США каких-то 249 лет», в то время как «Персидская империя была основана более 2500 лет назад».

Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил Ирану «плохими вещами», если страна не согласится на американские условия для заключения ядерной сделки. По информации The Wall Street Journal, на переговорах в Женеве Тегеран отверг требования Вашингтона.