Медведев назвал переговоры США с Ираном «операцией прикрытия» перед атакой

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев осудил США за совместные с Израилем удары по Ирану. Господин Медведев считает, что так «миротворец в очередной раз показал лицо» и что переговоры в Женеве по иранской ядерной программе были «операцией прикрытия».

«Вопрос в том, у кого больше терпения, чтобы дождаться бесславного конца своего врага», — написал он в Telegram.

Дмитрий Медведев напомнил, что «США каких-то 249 лет», в то время как «Персидская империя была основана более 2500 лет назад».

Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил Ирану «плохими вещами», если страна не согласится на американские условия для заключения ядерной сделки. По информации The Wall Street Journal, на переговорах в Женеве Тегеран отверг требования Вашингтона.

Фотогалерея

Операция Израиля и США в Иране. Фото

Дым над столицей Ирана

Дым над столицей Ирана

Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu / Getty Images

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Фото: Leo Correa / AP

Очередь на заправке в Тегеране

Очередь на заправке в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Последствия авиаудара по Тегерану

Последствия авиаудара по Тегерану

Фото: Socia Media / Reuters

Жители Тегерана на пути в убежище

Жители Тегерана на пути в убежище

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Подземное убежище в Хайфе

Подземное убежище в Хайфе

Фото: Rami Shlush ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters / Rami Shlush / Reuters

Последствия ударов по Тегерану

Последствия ударов по Тегерану

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Фото: Gideon Markovitz / Anadolu / Getty Images

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Фото: Mohmmed Salem / Reuters

Столб дыма над Манамой, столицей Бахрейна

Столб дыма над Манамой, столицей Бахрейна

Фото: Stringer / Reuters

