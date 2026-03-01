Какой Трамп, такой и приход

На минувшей неделе в отношениях США и Франции грянул громкий дипломатический скандал: вопреки принятому протоколу межгосударственных отношений, глава американской дипмиссии Чарльз Кушнер (отец Джареда Кушнера, женатого на дочери Дональда Трампа) проигнорировал вызов в МИД Франции, что вызвало возмущение французских властей. Инцидент можно было бы счесть достойным сожаления единичным случаем, если бы не целый ряд схожих скандалов, устроенных главами посольств США в целом ряде других стран. Будто подражая своему президенту, посланники Дональда Трампа допускают недипломатичные реплики в соцсетях и не проявляют должного пиетета к иностранным политикам и официальным лицам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чарльз Кушнер, посол США во Франции и Монако

Фото: Brendan McDermid / File Photo / Reuters Чарльз Кушнер, посол США во Франции и Монако

Фото: Brendan McDermid / File Photo / Reuters

Начало громкому и пока не до конца утихшему скандалу в отношениях США и Франции положил пост американского посла в соцсети Х, точнее, даже перепост. 20 февраля Чарльз Кушнер поделился заявлением Госдепартамента с призывом к честному расследованию смерти правого французского активиста Кантена Деранка, который умер 14 февраля после избиения группой левых антифашистов возле университета в Лионе. Французский МИД расценил это как неприемлемое вмешательство во внутренние дела, выразил протест против «использования этой трагедии в политических целях» и вызвал американского посла в ведомство.

Но Чарльз Кушнер, находившийся на тот момент за пределами Парижа по неким «личным обстоятельствам», на ковер в МИД не явился, отрядив на набережную Орсе поверенного в делах.

В Париже это восприняли как немыслимое хамство. И отреагировали жестко: министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро тут же распорядился ограничить прямой доступ посла США к членам французского правительства из-за «отсутствия понимания необходимого уровня дипломатического этикета».

Это можно было бы рассматривать как частный случай, если бы история с Чарльзом Кушнером не была бы отражением общей тенденции — выдвижение на должности послов США не карьерных дипломатов, а политических назначенцев, лояльных лично главе Белого дома, но плохо знакомых с дипломатическим этикетом (и зачастую откровенно им пренебрегающих).

За считаные дни до резонансной истории с Кушнером схожая история произошла и с послом США в Бельгии Биллом Уайтом. 16 февраля глава дипмиссии решил прокомментировать в соцсети Х расследование бельгийских властей в отношении трех иудеев из Антверпена, обвиняемых в проведении обрезания в нарушение бельгийского законодательства, которое гласит, что эту процедуру уполномочен проводить только врач. «Антисемитизм неприемлем в любой форме и должен быть искоренен из нашего общества»,— написал Уайт, назвав расследование «неприемлемым преследованием еврейской общины здесь, в Антверпене, и в Бельгии».

На следующий день посла США вызвали в МИД Бельгии, и, в отличие от Кушнера, он туда явился. Но убедить его впредь воздерживаться от вмешательства во внутренние дела королевства и вести себя более дипломатично бельгийским дипломатам не удалось. Вскоре снова в соцсети Х Уайт решил пройтись по министру здравоохранения Бельгии Франку Ванденбруку.

«Мне сказали, что ему не нравится мой великий президент»,— написал посол США, назвав бельгийского министра «очень грубым» и «довольно противным».

Затем под каток критики Билла Уайта попал лидер фламандской левоцентристской партии Vooruit Коннер Руссо, который сравнил ужесточение иммиграционной политики Дональда Трампа с методами нацистской эпохи. Билл Уайт потребовал от него публичных извинений и объявил, что французскому политику будет запрещен въезд в США (позднее, впрочем, эти слова пришлось дезавуировать).

Схожим образом отличился и направленный Дональдом Трампом послом в Польшу Томас Роуз, названный как-то на родине «пламенным консерватором» и «убежденным сионистом». Ранее он отметился открытой критикой польского премьер-министра Дональда Туска, но настоящий скандал с его участием разразился в начале февраля, когда спикер нижней палаты польского парламента и лидер партии «Новые левые» Влодзимеж Чажастый дал нелестную оценку политике Дональда Трампа. Он обвинил президента США в «дестабилизации» международных институтов и добавил, что Трамп точно не заслуживает Нобелевской премии мира. В ответ посол Роуз объявил, что прекратит контакты со спикером, предупредив, что подобные заявления могут нанести ущерб отношениям между Варшавой и Вашингтоном.

А когда премьер Туск потребовал от американского посла «уважения, а не нравоучений», Роуз посоветовал польскому премьеру направить этот совет спикеру Сейма, «чьи гнусные, уничижительные и оскорбительные комментарии в адрес президента Трампа потенциально могут нанести ущерб вашему правительству».

Посол США в Люксембурге Стейси Файнберг, всю жизнь занимавшаяся бизнесом, успела обидеть принимающую страну даже до своего официального утверждения в должности. Во время слушаний по ее кандидатуре в Комитете Сената по международным отношениям летом прошлого года она заявила, что намерена «просветить Люксембург относительно китайской угрозы», поскольку в этой европейской стране не вполне понимают исходящие от Пекина риски. Люксембургу не нужны нравоучения ни одной из стран, поскольку он «не является чьим-то вассалом», одернул тогда кандидата в послы глава МИДа этого европейского государства Ксавье Беттель.

Ничего удивительного в появлении такого нового поколения американских дипломатов, по мнению ряда европейских экспертов, нет.

Как отметил французскому изданию France 24 преподаватель Лейденского университета, специализирующийся на внешней политике США, Эндрю Гауторп, глава Белого дома взял за моду раздавать дипломатические должности в европейских странах спонсорам своей избирательной кампании или дружественным бизнесменам. А эти люди страдают от комплекса «идеологического превосходства»: они «не заботятся о дипломатических нормах», а сосредоточены на повышении собственного авторитета в консервативных американских СМИ и своих социальных кругах.

Наталия Портякова