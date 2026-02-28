В Татарстане просроченная задолженность за газ составила 226 млн рублей

Просроченная задолженность за газ в Татарстане на 1 февраля 2026 года составила около 226 млн рублей. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года задолженность за газ снизилась на 3 млн рублей. При этом начисления за потребленный газ в январе выросли на 41% из-за значительного понижения температуры.

Задолженность управляющих компаний за тепловую энергию перед АО «Татэнерго» увеличилась на 10,3 млн рублей и составила 158,9 млн рублей. Рост просроченной задолженности наблюдается в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске.

Собираемость платежей населения за ЖКУ в январе составила 95% — на 0,7 п.п. ниже, чем годом ранее. Среднегодовой уровень — 99,3%. Доля платежей в электронном формате достигла 82%.

Анар Зейналов