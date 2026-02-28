«Аэрофлот» отменил рейсы между Петербургом и Дубаем из-за конфликта в Иране

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о частичной отмене рейсов из Москвы и Петербурга в Дубай и обратно. Как сообщили в пресс-службе перевозчика 28 февраля, причиной стало закрытие воздушного пространства Ирана после ракетного удара, нанесенного США и Израилем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Пассажирам, чьи рейсы отменили, предлагают альтернативные маршруты с пересадкой в Москве. В компании подчеркнули, что это временная мера, вызванная необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Помимо отмены направлений в Дубай, корректировки коснулись и других рейсов. Полеты в Абу-Даби, Доху (чартерные) и на Мальдивы (Мале) теперь будут выполняться в обход иранской территории.

Для дозаправки рейсов, следующих в Абу-Даби, предусмотрена дополнительная посадка в Самаре. В связи с изменением маршрутов и увеличением времени в пути вылеты обратных рейсов могут задерживаться на 1–2 часа.

Андрей Маркелов