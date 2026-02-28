«Коинкит» зафиксировал кражу криптоактивов на $388 тысяч

Аналитический сервис «Коинкит» зафиксировал кражу $388 тыс. в стейблкоинах USDT в сети Ethereum у владельца криптокошелька. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Атака была осуществлена с использованием фишинговой схемы, заставившей жертву самостоятельно подписать транзакцию, предоставляющую мошеннику бессрочный доступ к средствам»,— сообщила компания агентству ТАСС. Расследование показало, что обманутый пользователь подписал транзакцию на предоставление бессрочного разрешения на доступ к своим токенам USDT. После того как мошенники получили контроль над токенами, они трижды списали средства с баланса пострадавшего.

В «Коинкит» советуют предельно внимательно подписывать любые транзакции. Особенно тщательно в компании рекомендуют проверять операции, которые открывают доступ к токенам. Кроме того, перед подтверждением транзакции необходимо каждый раз проверять адреса контрактов с помощью надежных источников, указали специалисты.