У ярославского производителя шоколада сменился гендиректор

В ООО «Собрание», которое является крупным производителем шоколада, чая и кофе в Ярославской области, сменился генеральный директор. С 27 февраля предприятие возглавляет Надежда Пуздрова, следует из базы данных «Руспрофайл».

Шоколадная фабрика «Собрание»

Фото: Правительство Ярославской области Шоколадная фабрика «Собрание»

Она сменила на этом посту Елену Кравчук, работавшую с декабря 2024 года. Госпожа Пуздрова ранее возглавляла другое предприятие. В 2023—2024 годах она была гендиректором ООО «Айсберри-ФМ», крупного производителя мороженого.

По данным «Руспрофайл», выручка ООО «Собрание» в 2024 году составила 2 млрд руб., чистая прибыль — 25 млн руб.

Антон Голицын