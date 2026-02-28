Микрорайон «Самолет» признан крупнейшим в стране по версии ЕРЗ

Микрорайон «Самолет» федерального девелопера DOGMA признан самым крупным жилым комплексом в стране по версии аналитического центра ЕРЗ.РФ по данным от 1 февраля 2026 года

Фото: пресс-служба ГК Точно

Жилой комплекс расположен на Западном обходе Краснодара, спроектирован по принципу «город в городе» и состоит из 70 домов в составе 7 очередей, в которых смогут проживать более 34 тыс. семей. В «Самолете» активно развивается коммерция, рекреационные зоны и социальная инфраструктура. Всего девелопер построит десять детских садов вместимостью 2,8 тысяч мест и четыре школы на 5,5 тысяч мест. Часть объектов возведена и передана городу.

На территории ЖК реализован бульвар протяженностью 1,6 км с сухим фонтаном, а также предусмотрен амфитеатр. «Западный обход Краснодара — стремительно развивающаяся локация, именно здесь сконцентрировано сразу несколько проектов компании. Кроме строительства домов мы инвестируем в благоустройство и создание комфортной среды для жизни. Каждый проект реализуется с учетом ритма современного мегаполиса и дает жителям возможность как для активного времяпрепровождения, так и для отдыха, не выезжая за пределы квартала», прокомментировал Денис Морозов, президент ГК DOGMA.

«В последние годы на рынке заметно вырос интерес к крупным жилым комплексам и микрорайонам, где масштаб проекта позволяет девелоперу выстраивать не только жильё, но и полноценную среду для жизни. Именно такие проекты дают возможность заранее заложить социальную, рекреационную и коммерческую инфраструктуру и управлять качеством среды на всём жизненном цикле. Чтобы системно анализировать и сравнивать подобные проекты, ЕРЗ.РФ сформировал ТОП новостроек России по масштабу проекта.

Микрорайон «Самолет», который уже 10 месяцев удерживает лидирующую позицию рейтинга,— пример подхода «город в городе», когда девелопер создаёт комплексное и сбалансированное пространство для проживания, а не просто возводит жилые дома»,— отметил руководитель ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик. В составе микрорайона предусмотрен квартал бизнес-класса, ориентированный на взыскательного потребителя. Для резидентов будет функционировать персональный клуб с консьерж-сервисом, атмосферный кинотеатр, фитнес-рум и кидс-клаб.

На территории появится водный объект, как доминанта проекта, точка притяжения и зона созерцания. Благодаря комплексному подходу к планировке и благоустройству, создается полноценное и безопасное пространство для жизни. Микрорайон «Самолет» возводится с учетом всех современных стандартов качества. Уделяется особое внимание архитектурным решениям, благоустройству территории, безопасности и функциональности каждого жилого корпуса и общественных зон.

О компании Федеральный девелопер DOGMA возводит современную жилую, социальную и коммерческую недвижимость в Краснодаре, Новороссийске, Московской области, Калуге и Омске. За 13 лет успешной работы компания построила 2.2 млн.кв .Еще 2,4 млн кв. м жилья — на стадии возведения. DOGMA входит в ТОП-3 по объемам текущего строительства в России и является лидером по строительству жилья в проектах КРТ (согласно данным ЕРЗ.РФ и ДОМ.РФ). На сегодняшний день сдан точно в срок 113 многоквартирных домов в Краснодаре и Новороссийске, еще 12 масштабных объектов в пяти регионах РФ находятся в стадии реализации. Отдельное внимание компания уделяет развитию социальной и культурно значимой инораструктуры: строительству детских садов, школ, спортивных площадок, игровых и парковых зон, храмов.

Застройщик: ООО «СЗ ДОГМА-5»

