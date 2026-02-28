Более 50 мигрантов доставили в петербургскую полицию после рейда в «Перекрестках»

Полиция провела масштабный рейд в 13 магазинах «Перекресток», сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Сотрудники правопорядка доставили в отделы 149 человек, из которых 53 оказались иностранными гражданами. Правоохранители проверяют законность их пребывания и трудоустройства на территории России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники МВД в ходе рейда по магазинам «Перекресток»

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Сотрудники МВД в ходе рейда по магазинам «Перекресток»

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Особое внимание уделили работе службы безопасности торговых точек — шесть охранников также отправлены в отделы полиции для проверки наличия действующих лицензий. Рейд был направлен на выявление нарушений миграционного законодательства и профилактику правонарушений. Как уточнили правоохранители, подобные мероприятия проводятся на системной основе и находятся на контроле руководства городского главка МВД.

Андрей Маркелов