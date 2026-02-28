Казань вошла в топ-5 направлений для поездок на 8 Марта

Казань стала одним из самых популярных направлений для бронирования отелей на праздничные выходные 8 Марта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на OneTwoTrip и «Яндекс Путешествия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан вошел в топ регионов по числу бронирований поездок на 8 Марта

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Татарстан вошел в топ регионов по числу бронирований поездок на 8 Марта

По данным OneTwoTrip, Казань заняла пятое место среди городов по числу бронирований с долей 3,1%. Впереди — Москва (23,8%), Санкт-Петербург (14,5%), Адлер (3,6%) и Сочи (3,4%). Татарстан также вошел в число лидеров по данным «Яндекс Путешествий».

В целом по России спрос на бронирование отелей на мартовские праздники вырос в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Рост связывают с длинными выходными — в 2025 году на праздник приходилось только два дня отдыха. Средняя стоимость ночи составляет от 8,5 до 10,7 тыс. рублей.

Анар Зейналов