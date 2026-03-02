Экс-замминистра спорта Прикамья занялся бизнесом в Перми

Бывший замминистра спорта Прикамья Руслан Садченко зарегистрировал 27 февраля ООО «Строительная компания «Гривс»». Согласно данным «СПАРК-Интерфакс» зарегистрировано в Перми в квартире в доме на Красновишерской, 39. Основной вид деятельности ООО - строительство жилых и нежилых зданий.

Отметим, в 2023 году Руслан Садченко зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. Основным видом деятельности бывшего чиновника стали строительные специализированные работы. В прошлом году экс-чиновник приобрел 50% долей в питерском ООО «КМК - спортивные технологии». Компания выполняла контракты на поставку машин для заливки льда и ремонт спортивных арен, а сейчас занимается производством строительных металлических конструкций, изделий и их частей.

Руслан Садченко с 2001 по 2008 год возглавлял общественную организацию «Федерация фехтования города Перми», с 2009 по 2011 год — региональное Агентство по спорту и физической культуре. В феврале 2011-го господин Садченко стал замруководителя министерства физической культуры и спорта. В феврале 2016 года перевелся на работу в Крым, где возглавил управление по делам молодежи и спорта администрации Севастополя.

В 2016 году Руслана Садченко арестовали в связи с уголовным делом о хищении бюджетных средств, выделенных на реконструкцию стадиона «Динамо». Впоследствии чиновник получил условный срок за мошенничество в особо крупном размере, совершённое по предварительному сговору группой лиц при реконструкции в 2015 году стадиона «Динамо» в Перми. Приговором суда в 2019 году ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы условно.