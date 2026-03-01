Суд оставил без рассмотрения исковое заявление мэрии к умершему владельцу центрального рынка

Арбитражный суд Пермского края вынес определение об оставлении без рассмотрения искового заявления департамента земельных отношений администрации города Перми к индивидуальному предпринимателю Ревазу Шенгелии. Определение опубликовано в документах суда.

Реваз Шенгелия

Фото: Андрей Коршунов Реваз Шенгелия

Фото: Андрей Коршунов

Напомним, в декабре прошлого года департамент земельных отношений направил в суд четыре иска к ООО ТК «Центральный», управляющему рынком, а также к владельцу общества Ревазу Шенгелия. В одном из исков мэрия требовала освободить землю по ул. Борчанинова. Помимо этого, власти хотели освобождения площадки на шоссе Космонавтов, 20, и в границах ул. Борчанинова, Эпроновской и Бакового переулка от торговых объектов, не соответствующих использованию под дома.

Реваз Шенгелия скончался 7 ноября 2025 года в Грузии после тяжелой и продолжительной болезни.