В Оренбурге возбуждено уголовное дело о невыплате 1,7 млн рублей зарплаты

В Оренбурге на основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ), сообщили в прокуратуре региона.

«Установлено, что руководством коммерческой организации, осуществляющей геологоразведочные, геофизические и геохимические работы, в период с июля 2023 года по июль 2024 года не выплачивалась заработная плата 2 сотрудникам»,— говорится в сообщении.

Задолженность превысила 1,7 млн руб. По результатам рассмотрения внесенного прокуратурой руководителю компании представления долг полностью погашен.

Сабрина Самедова