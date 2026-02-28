В Самаре 28 февраля усилят работу общественного транспорта

В Самаре сегодня, 28 февраля, для гостей музыкального фестиваля авторской песни продлят график работы автобусов и трамваев. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

«По окончании мероприятия, для развоза зрителей будет усилена работа общественного транспорта города в 22:40, у КРЦ "Звезда" сосредоточат автобусы маршрутов №№ 2, 41, 47 и 50. Также к остановкам горэлектротранспорта подъедут трамваи маршрутов №№ 5, 20, 22», — говорится в сообщении.

Трамваи маршрута № 5 проследуют в исторический центр города к улице Чапаевской, трамваи №№ 20 и 22 — в направлении из города.

Сабрина Самедова