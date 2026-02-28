СК завершил расследование одного из дел о взятках в челябинском фонде капремонта

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Челябинской области завершил расследование уголовных дел в отношении бывшего начальника отдела закупок и организации торгов фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» Андрея Шадрина и бывшего депутата законодательного собрания региона Ильи Бархатова, сообщает пресс-служба госоргана. Их обвиняют в получении взяток (п. «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) соответственно.

По версии следствия, в 2016-2018 годах Андрей Шадрин получил лично и при посредничестве нескольких человек, включая Илью Бархатова, 10 млн руб. от представителей коммерческих организаций. Взамен он обеспечивал победы компаний в торгах и помогал заключать договоры на капремонт многоквартирных домов. Кроме того, сотрудник фонда принимал недействительные банковские гарантии от потенциальных подрядчиков и передавал конфиденциальную информацию о планируемых аукционах. Это позволяло манипулировать конкурсами и распределять заказы, считает следствие. Полученными в качестве взяток средствами Андрей Шадрин распорядился по своему усмотрению.

На имущество экс-сотрудника фонда и бывшего депутата наложили арест на сумму 5 млн руб. и 3 млн руб. соответственно. Материалы дел направлены в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, сотрудники УФСБ России по Челябинской области Илью Бархатова и Андрея Шадрина задержали в марте прошлого года.