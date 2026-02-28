Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Скончался художественный руководитель театра «Старый Дом» Николай Стуликов

Ушел из жизни заслуженный работник культуры РФ, художественный руководитель театра «Старый Дом» Николай Стуликов, сообщило Свердловское региональное отделение Союза театральных деятелей России в своих социальных сетях. Господину Стуликову было 82 года. Он возглавлял учреждение 57 лет.

Фото: Соцсети Свердловского регионального отделения Союза театральных деятелей России

Господин Стуликов с детства мечтал работать в театре, связать свою жизнь с этим направлением. Однако, повзрослев, он выбрал техническую специальность — «турбиностроение». Затем, уже будучи студентом, он пришел в Студенческий театр эстрадных миниатюр ТЭМПИ. После получения диплома, в ноябре 1968 года он стал руководителем театра, который вскоре из ТЭМПИ превратился в «Сатирический театр ДК УПИ», потом в «Студенческий театр драмы» и уже в начале 90-х стал «Старым Домом».

«Тысячи актеров, сотни представлений, десятки постановок, несколько переездов, премии, награды, победы на всесоюзных конкурсах, все это - целая эпоха, наполненная преданностью искусству, новаторскими идеями и неизменной любовью к своему театру и к молодым талантам, которым он открывал двери в мир сцены», — отметили в Свердловском региональном отделении Союза театральных деятелей России.

Артем Путилов

