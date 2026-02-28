Промышленное производство в России снизилось впервые с февраля 2025 года

Индекс промышленного производства в России в январе 2026 года снизился на 0,8% год к году по сравнению с ростом на 3,7% в декабре 2025 года. Снижение зафиксировано впервые с февраля 2025-го.

Из данных Росстата следует, что объемы производства в январе снизились в 20 отраслях. Наибольшее сокращение показали производители табачных изделий (-23%), автотранспортных средств (-21,3%), электрического оборудования (-17,5%), одежды (-17,2%), прочих полезных ископаемых (-14,9%).

В числе отраслей, показавших рост, указаны производства прочих транспортных средств и оборудования (+24,5%), компьютеров, электронных и оптических изделий (+9,8%), прочих готовых изделий (+3,1%), лекарственных средств и применяемых в медицине материалов (+2,9%), а также добыча металлических руд (+0,5%).

Минэкономики объясняет снижение объемов производства в январе меньшим количеством рабочих дней — в январе 2026-го их было на два рабочих дня меньше, чем в январе в 2025-го.