ТАСС: США поддержали возвращение переговоров по Украине в Абу-Даби

Идея перенести четвертый раунд переговоров России—США—Украины исходит из Москвы, пишет ТАСС со ссылкой на источник. Собеседник агентства уточнил, что Вашингтон поддержал предложение.

«Вернуть переговоры в Абу-Даби — это больше пожелание России, Зеленский лишь поспешил их озвучить, так как это поддержали и американцы»,— сказал источник. Он добавил, что Швейцария, где проходил третий раунд переговоров, утратила статус нейтральной державы.

26 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что новый раунд переговоров пройдет в ОАЭ в начале марта. Там же проходили встречи рабочих групп в конце января и начале февраля.