Трамп: предстоит принять непростое решение по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что властям страны предстоит принять непростое решение по поводу дальнейших действий в отношении Ирана. Он добавил, что недоволен прошедшими в Женеве переговорами Вашингтона и Тегерана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

«Нам предстоит принять серьезное решение, это непросто. Они хотят заключить сделку, но это должна быть существенная сделка»,— сказал Дональд Трамп журналистам. Он указал, что предпочел бы решить споры мирным путем, «но это очень сложные люди».

По информации The Wall Street Journal, США на переговорах потребовали от Ирана демонтировать ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане, а также вывезти весь обогащенный уран за границу. Глава информационного совета правительства Ирана Эльяс Хазрати заявлял, что Иран «ничего вывозить не будет» и продолжит обогащение урана «в соответствии с нуждами страны». МИД Омана сообщал, что Тегеран согласился избавиться от имеющихся запасов обогащенного урана.