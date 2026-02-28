В Ярославле выставили на продажу здание камерного театра
Мэрия Ярославля объявила о проведении аукциона по продаже здания на улице Свердлова, 9, где ранее располагался камерный театр. Соответствующее извещение опубликовано на сайте мэрии.
Бывшее здание камерного театра
Фото: мэрия Ярославля
В состав имущества, которое продается по начальной цене 94,6 млн руб., входят трехэтажное здание (один подземный этаж), являющееся объектом культурного наследия «Клуб с синематографом Общества вспоможения частному служебному труду», 1913 года, и земельный участок площадью 1,2 тыс. кв. м. Вид разрешенного использования — для эксплуатации нежилого здания (культурный центр и видеозал).
Новый владелец должен будет ежеквартально отчитываться в уполномоченный орган о ходе работ по сохранению объекта. Торги состоятся 17 апреля.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что после смерти основателей Юрия Ваксмана и Владимира Воронцова Ярославский камерный театр вошел в состав государственного ТЮЗа, в здании которого теперь работает.