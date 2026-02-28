В Ярославле выставили на продажу здание камерного театра

Мэрия Ярославля объявила о проведении аукциона по продаже здания на улице Свердлова, 9, где ранее располагался камерный театр. Соответствующее извещение опубликовано на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывшее здание камерного театра

В состав имущества, которое продается по начальной цене 94,6 млн руб., входят трехэтажное здание (один подземный этаж), являющееся объектом культурного наследия «Клуб с синематографом Общества вспоможения частному служебному труду», 1913 года, и земельный участок площадью 1,2 тыс. кв. м. Вид разрешенного использования — для эксплуатации нежилого здания (культурный центр и видеозал).

Новый владелец должен будет ежеквартально отчитываться в уполномоченный орган о ходе работ по сохранению объекта. Торги состоятся 17 апреля.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что после смерти основателей Юрия Ваксмана и Владимира Воронцова Ярославский камерный театр вошел в состав государственного ТЮЗа, в здании которого теперь работает.

Алла Чижова