СКР повторно возбудил дело из-за аварийного дома на Кутякова в Саратове

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал руководство саратовского следственного управления отчитаться по делу о ненадлежащем содержании многоквартирного дома на ул. Кутякова. Здание 1917 года постройки находится в аварийном состоянии: фасад разрушается, в стенах появились трещины, а из-за проблем с канализацией затоплен колодец.

Жители жаловались в различные инстанции, но ремонт так и не начался. Местное управление СК уже возбуждало уголовное дело, однако заместитель прокурора Кировского района Алексей Кошелев отменил это постановление. Сейчас решение обжалуется прокурору района Анжелике Романовой.

Региональное следственное управление повторно возбудило уголовное дело, пытаясь защитить права граждан. Господин Бастрыкин поручил и.о. начальника СУ СКР по Саратовской области Ивану Михайлину доложить о первых результатах расследования. Ход исполнения взят на контроль в центральном аппарате ведомства.

Нина Шевченко