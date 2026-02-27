ФК «Урал» проиграл «Факелу» в первом матче 2026 года

Футбольный клуб «Урал» в первом матче весенней части сезона Лиги PARI проиграл «Факелу» (Воронеж). Матч 22-го тура проходил в Воронеже и закончился со счетом 1:0 (1:0) в пользу хозяев.

Единственный гол забил нападающий «Факела» Белайди на 42 минуте.

Главный тренер ФК «Урал» Василий Березуцкий пожаловался на то, что «в Екатеринбурге гораздо холоднее, чем где-либо еще». «Работать при холоде или оставаться на сборах и лететь напрямую на игру — это было непростое решение, которое надо было принять. Мы были в самолете, поезде, но в первом тайме отсутствовали»,— пояснил он после матча.

«Факел» укрепил лидерство в турнирной таблице, у него 51 очко. ФК «Урал» на втором месте (41 очко).

Следующий матч ФК «Урал» проведет 9 марта в Волгограде с «Ротором».

Николай Яблонский