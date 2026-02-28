Самые знаменитые банкиры Европы

23 февраля считают датой рождения банкирской династии Ротшильдов. В этот день появился на свет Майер Амшель Ротшильд, который вместе с пятью сыновьями сделал состояние в эпоху войн и революций и создал богатейший банк XIX века. А еще Ротшильды были владельцами роскошных дворцов по всей Европе, главными героями антисемитских карикатур, аристократами и спонсорами независимости Бразилии.

Майер Амшель Ротшильд

Фото: Австрийская национальная библиотека Майер Амшель Ротшильд

Фото: Австрийская национальная библиотека

Как Ротшильды стали Ротшильдами Майер Амшель Ротшильд родился 23 февраля 1743 или 1744 года в еврейской семье во Франкфурте. Его предки жили там как минимум с конца XVI века. Как и многие другие еврейские семьи в городе, Ротшильды занимались обменом валюты и торговлей — но никогда не были особенно богаты, или известны. Семейное древо Ротшильдов, 1911 год, в центре — Майер Амшель Ротшильд Фото: Австрийская национальная библиотека Открытка с изображением дома Ротшильдов на Юденгассе во Франкфурте Фото: College of Charleston Libraries Свою фамилию они получили по одному из домов на Юденгассе – главной улице еврейского гетто Франкфурта — где семья жила какое-то время. Большинство строений в городе тогда называли по гербам на них или другим примечательным знакам. Их дом именовался «У красного щита» («Zum rothen Schild») — и живущая в нем семья получила фамилию Ротшильды.

Как Ротшильды познакомились с курфюрстом Родители Майера Ротшильда умерли довольно равно, так что уже в 1760 году он возглавил семейное дело. Сначала он занялся торговлей монетами и медалями, которые знать приобретала в коллекции, позже к ним добавился и другой антиквариат. Большого состояния такой бизнес не принес, зато помог завести полезные связи. Среди клиентов Ротшильда был и Вильгельм, наследный принц соседнего с Франкфуртом княжества Гессен-Кассель. Видимо, именно так они и познакомились лично, хотя подробности неизвестны. Постепенно Ротшильд все активнее участвовал в финансовых делах Вильгельма, который в 1785 году стал ландграфом Гессен-Касселя, а позже и курфюрстом. Он был одним из богатейших князей своего времени, в том числе за счет активной «сдачи в аренду» разным странам гессенских солдат. А Майер Ротшильд стал его придворным поставщиком и банкиром. Это было существенным достижением в его карьере — однако пока не главным.

Как Ротшильды воспользовались революцией и войной Вряд ли Ротшильды смогли бы сколотить свое огромное состояние без потрясений конца XVIII – начала XIX века — Великой Французской революции и Hаполеоновских войн. Огромные военные расходы заставляли многих правителей обращаться за кредитами или выпускать облигации. А войны со свойственными им резкими изменениями способствовали удачным спекуляциям. Важнейшую роль в формировании капитала Ротшильдов сыграл перевод денег из Британии на континент. Тем более что один из сыновей Майера, Натан Ротшильд, в самом начале XIX века обосновался в Британии. Как пишет историк Ниал Фергюсон, никто так и не смог до конца объяснить, как сравнительно мелкий торговец и банкир стал главным лицом в передаче денег от британского правительства на континент. Тем не менее факт остается фактом — Ротшильды стали одним из важнейших звеньев в финансовых потоках из Британии на континент. Эти потоки были весьма существенными, ведь Великобритания, будучи главным врагом Наполеона, спонсировала его противников по всей Европе. Особенно большую роль Ротшильды играли в 1813-1815 годах, когда их банк помогал переводить огромные суммы союзникам Британии на континенте, а также самой британской армии, воевавшей в Европе.

Как Ротшильдам помогли семейные ценности У Майера было пять сыновей — именно они превратили семейный бизнес в мировую империю. Сам он до своей смерти в 1812 году вместе со старшим сыном Амшелем Майером вел дела во Франкфурте, Натан Ротшильд — в Лондоне. Остальные три брата открыли конторы в Париже, Вене и Неаполе. Правда, до сегодняшнего дня сохранилась лишь британская ветвь — там сейчас работает банк и инвестфирма Ротшильдов Rothschild & Co. Ротшильды всегда настаивали, что именно сплоченность и готовность трудиться сообща помогала им в делах. Позже семейным девизом они взяли Concordia, integritas, industria («Согласие, честность, трудолюбие»). Семья была весьма закрытой — вплоть до 1960-х партнерами в бизнесе могли становиться только Ротшильды и только мужчины. Семейность бизнеса усиливалась и тем, что браки они нередко заключали также внутри семьи, между двоюродными и троюродными братьями и сестрами.

Анри Феликс Эммануэль Филиппото. «Битва при Ватерлоо: Британские площади, получающие заряд французских кирасиров», 1874 год

Фото: Victoria and Albert Museum Анри Феликс Эммануэль Филиппото. «Битва при Ватерлоо: Британские площади, получающие заряд французских кирасиров», 1874 год

Фото: Victoria and Albert Museum Считается, что Натан Ротшильд заработал огромное состояние, спекулируя на исходе битвы при Ватерлоо. Пишут, что он первым выяснил, что Наполеон проиграл сражение и, пока остальные были не в курсе, сумел заработать огромную сумму, торгуя на бирже. Правда, большинство историков полагает, что это просто легенда. Тем не менее у семьи и правда было нечто вроде собственной разведки. Агенты были на всех важнейших финансовых рынках, при дворах монархов и в других важных местах. А благодаря собственной курьерской службе, использовавшей в числе прочего почтовых голубей, Ротшильды узнавали многие важные новости раньше, чем монархи и дипломаты.

Как Ротшильды создали финансовую империю Ротшильды, как и многие другие банкиры того времени, сделали состояния прежде всего на ссудах правительствам и спекуляции государственными облигациями. Их активы хранились в облигациях разных стран и акциях множества компаний. В течение 100 лет с 1815-го по 1914 год компания Ротшильдов была крупнейшим банком в мире. При этом никто никогда не мог в точности оценить размеры их состояния. Вот один из примеров того, как они делали деньги: сразу после наполеоновских войн Ротшильды хорошо заработали на понимании того, что в мирное время государственных заимствований будет меньше. Они скупили огромное количество британских гособлигаций, а в 1817 году продали их с 40-процентной прибылью. Тогда все воспринимали это как весьма рискованную операцию, ведь покупать облигации Ротшильдам пришлось по уже довольно высокой цене и ждать несколько лет, пока они станут еще дороже. Благодаря долям во многих компаниях Ротшильды поучаствовали и во вполне «реальной» экономике. В первой половине XIX века они были одними из главных инвесторов строительства железных дорог в Европе и участвовали в развитии железных дорог в США, Канаде и на Ближнем Востоке. Среди компаний, в основании которых они отметились, — горнодобывающие гиганты De Beers и Rio Tinto. А некоторые грандиозные проекты того века были бы просто невозможны без Ротшильдов. Так, в 1875 году именно они дали британскому правительству кредит на $5 млн на строительство Суэцкого канала.

Бульвар Ротшильда в Тель-Авиве

Фото: Izemah / Wikimedia Бульвар Ротшильда в Тель-Авиве

Фото: Izemah / Wikimedia В Европе Ротшильды активно сражались за права евреев и их уравнивание с другими жителями разных стран. От борьбы против гетто во Франкфурте в начале XIX века до защиты прав евреев в Российской империи. Последнему сюжету Александр Герцен даже посвятил раздел в «Былом и думах» под названием «Император Джемс Ротшильд и банкир Николай Романов». Уже с середины XIX века Ротшильды давали деньги на строительство еврейских школ и больниц в Палестине. С возникновением сионистского движения в конце того же века многие представители семейства стали его активными участниками. В частности, они финансировали переезд евреев из Российской империи в Палестину, покупку там земли и создание поселений. Именно представителю британской ветви семьи Лайонелу Уолтеру Ротшильду была адресовала знаменитая Декларация Бальфура 1917 года. В ней министр иностранных дел Британии выражал поддержку планам создания в Палестине национального очага для еврейского народа. После возникновения Израиля Ротшильды активно участвовали в жизни нового государства. В честь Ротшильдов названо много городов, поселков и улиц в стране. Самый известный пример — Бульвар Ротшильда в Тель-Авиве, это одна из центральных улиц города. Менее известна роль Ротшильдов в истории Бразилии. В 1822 году эта страна провозгласила независимость от Португалии — однако для этого ей нужно было выплатить своей бывшей метрополии 2 миллиона фунтов стерлингов (около $170 млн фунтов по современным деньгам). Тогда банк Ротшильдов принял значительное участие в обеспечении такого кредита властям только что созданного государства.

Карикатура на Натана Майера Ротшильда (1777–1836): он изображен в виде пса, откапывающего золотые монеты на месте битвы при Ватерлоо

Фото: Duke University Library Карикатура на Натана Майера Ротшильда (1777–1836): он изображен в виде пса, откапывающего золотые монеты на месте битвы при Ватерлоо

Фото: Duke University Library Неудивительно, что Ротшильды, которые на протяжении большей части XIX века были богатейшей семьей Европы, становились героями огромного количества конспирологических теорий. Неудивительно и то, что большинство из них было откровенно антисемитскими. Некоторые авторы начинали со вполне реальных фактов об огромном влиянии семьи на европейскую политику и о сомнительных спекуляциях в эпоху войн и революций. Но дальше связывали это влияние не столько с их гигантским капиталом и связями как таковыми, но и с их еврейским происхождением. Другие теории были более радикальными. В консервативно-монархических версиях таких теорий Ротшильды были главными «авторами» всех революций на континенте, в республиканских — напротив, финансовыми феодалами, коррумпирующими монархов и не позволяющими поменять статус-кво. В течение XIX века именно Ротшильды часто были в центре антисемитских карикатур. В XX веке, когда влияние Ротшильдов снизилось, о них все еще не забыли. К образу Ротшильдов обращался и Адольф Гитлер — хотя к тому времени у семьи уже не было банка в Германии и в целом особенного присутствия в этой стране. Позже разные авторы искали связи, например, между Ротшильдами и ЦРУ или Ротшильдами — и «новым мировым порядком».

Карикатура Шарля Люсьена Леандра «Король Ротшильд»

Фото: «Le Rire» Карикатура Шарля Люсьена Леандра «Король Ротшильд»

Фото: «Le Rire» Будучи самыми богатыми людьми Европы и при этом постоянно сталкиваясь с презрением со стороны европейской аристократии, Ротшильды страстно хотели получить статус. И довольно быстро добились этого — в 1822 году австрийский император Франц II пожаловал братьям дворянство и баронский титул. По некоторым данным, тем самым они стали первыми евреями-аристократами в Европе. В 1847 году один из Ротшильдов получил титул баронета в Британии. Как пишут историки, самым желанным для семьи был статус английского пэра — его получил член британской ветви Ротшильдов в 1885 году. Как настоящих аристократов Ротшильдов воспринимали и многие евреи — их нередко называли «нашей королевской семьей».

Как Ротшильды полюбили роскошь Дворец Ротшильд, Вена, 1906 год Фото: Smithsonian Libraries Шато-де-Феррье — замок, построенный в середине XIX века для барона Джеймса Майера Ротшильда в окрестностях Парижа Фото: Massot / Wikimedia Интерьеры замка Шато-де-Феррье Фото: DeAgostini / Getty Images Интерьеры замка Шато-де-Феррье Фото: DeAgostini / Getty Images Вполне аристократическим стал и их образ жизни. Ротшильды построили или купили десятки дворцов — среди них Шато д'Арменвилье рядом с Парижем, поместье Уоддесдон в Англии, вилла на Французской Ривьере. Только в Вене было пять дворцов Ротшильдов. Представители семьи увлеченно коллекционировали произведения искусства. А еще — вполне серьезно занялись виноделием, так что сейчас среди пяти хозяйств с высшей категорией вин в Бордо два носят их имя: Шато Лафит-Ротшильд и Шато Мутон-Ротшильд. Поместье Ротшильдов Уоддесдон в Англии

Фото: GavinJA / Wikimedia Поместье Ротшильдов Уоддесдон в Англии

Фото: GavinJA / Wikimedia Благодаря многочисленным дворцам семейства появилось даже выражение «вкус Ротшильдов» (по-французски Le gout Rothschild) — роскошные дома и интерьеры с большим количеством старинных картин и мебели. Кто-то восхищался этим стилем, а кто-то находил его вульгарным и чрезмерным. В честь Ротшильдов, у которых работали лучшие повара своего времени, было названо и несколько блюд. Самое известное — суфле Ротшильдов, придуманное в 1820-е французским поваром Антоненом Каремом. Он считается популяризатором суфле — ротшильдовский вариант был одним из придуманных им рецептов блюда. Оно делалось с засахаренными фруктами, бренди и ванилью.

Как в честь Ротшильдов назвали жирафа и орхидею Жираф Ротшильда Фото: Rod Waddington / Flickr Орхидея Пафиопедилюм Ротшильда (Paphiopedilum rothschildianum) Фото: Krzysztof Ziarnek / Wikimedia Фамилию Ротшильд носят не только улицы и бульвары. Как отмечает Ниал Фергюсон, по имени семейства поименовано не менее 153 видов или подвидов насекомых, 58 птиц, 18 млекопитающих, 14 растений, 3 рыбы, 3 паука и две рептилии. В их числе — жираф Ротшильда (Giraffa Camelopardalis rothschildi) и орхидея Пафиопедилюм Ротшильда (Paphiopedilum rothschildianum). Большинство видов обязано именем Лайонелу Уолтеру Ротшильду — представителю британской ветви семьи, увлекавшемуся естественными науками. Его коллекция включала около 4,5 миллионов чучел животных и птиц. Он основал Музей естествознания в английском городе Тринг и финансировал многочисленные исследовательские экспедиции.

Текст: Яна Рождественская