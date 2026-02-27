На набережной в Волгограде заменят Петра I

На Верхней террасе Центральной набережной Волгограда поставят новый памятник Петру I. Существующий более 20 лет бетонный бюст императора заменят на бронзовый, водруженный на гранитный постамент. Высота обновленной скульптурной композиции составит порядка 4 м, сообщили в мэрии.

Инициатором замены выступил скульптор Сергей Щербаков, автор прежнего монумента. В администрации пояснили, что бетонный памятник со временем утратил художественно-эстетические качества, в связи с чем было принято решение об использовании более долговечных материалов.

Старый бюст уже демонтирован и отправлен на склад МБУ «Волгоградзеленхоз». Ранее туда же переместили элементы скульптурной группы фонтана «Детский хоровод» с Привокзальной площади. Новый бронзовый бюст, ранее экспонировавшийся в музее изобразительных искусств им. Машкова, вместе с гранитным основанием передан городу в дар. Монтаж начнется при улучшении погодных условий.

Нина Шевченко