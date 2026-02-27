«ЛизаАлерт» заявила о нехватке снегоходов для поиска пропавших в Прикамье туристов

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Пермском крае столкнулся с дефицитом техники для обнаружения группы туристов, пропавших на плато Кваркуш. Как сообщили в пресс-службе организации, для проведения спасательной операции требуются опытные волонтеры с горными снегоходами.

«Все осложняется тем, что снегоходов не хватает. Нам очень нужны люди опытные со снегоходами, причем с горными снегоходами, потому что там очень сложный ландшафт», — рассказали в отряде, добавив, что собственного парка такой техники в регионе у них нет. Добровольцев готовы принять на все выходные, а не на несколько часов.

Пять туристов из Уфы прибыли в деревню Золотанка 20 февраля. Они выдвинулись к плато Кваркуш на пяти снегоходах. Расстояние от населенного пункта до точки назначения составляет около 100 км. Обратно в Золотанку они должны были вернуться 24 февраля, но до сих пор их местонахождение неизвестно.