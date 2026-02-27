Петербуржца оштрафовали на 1 млн рублей за 160 литров алкоголя без лицензии

Приморский районный суд Санкт-Петербурга назначил штраф в размере 1 млн рублей Антону Кузнецову, признанному виновным по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (незаконные производство и/или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Согласно материалам дела, летом 2025 года в помещении контейнера в Петербурге нашли 12 пятилитровых канистр водно-спиртового раствора, который фигурант хранил с целью дальнейшей продажи. Еще 20 аналогичных емкостей со спиртосодежащей жидкостью Кузнецов поместил в автомобиль Exeed LX, где их также нашли полицейские. Лицензии на этот алкоголь у него не было.

Общий объем найденного раствора составил 160 литров, а его рыночная стоимость на момент изъятия превышала 140 тыс. рублей. Подсудимый полностью признал вину, дело рассмотрели в особом порядке.

Артемий Чулков