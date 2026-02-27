Расходы астраханских депутатов поставят на контроль

Дума Астраханской области внесла изменения в закон о статусе депутата. Теперь в нем уточнены правила подачи сведений о доходах и расходах региональных парламентариев. Документ, вступающий в силу 28 февраля, приводит областное законодательство в соответствие с федеральными нормами о противодействии коррупции и публичной власти.

Закон детализировал случаи, когда депутаты обязаны отчитываться о своем финансовом положении. Первый стандартный случай связан с переходом на профессиональную (оплачиваемую) работу в думе. В этой ситуации народный избранник предоставляет сведения о своих доходах за прошлый год и об имуществе с обязательствами — как своих, так и супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Второй случай касается контроля за крупными тратами. Если депутат или члены его семьи в течение года приобрели землю, недвижимость, транспорт, ценные бумаги или цифровые активы на сумму, превышающую их совокупный доход за три предыдущих года, парламентарий обязан подать отдельную декларацию о расходах до 30 апреля следующего года. В ней необходимо указать не только саму сделку, но и источники средств, на которые она была совершена.

Вместе с отчетом о расходах депутат должен предоставить полные данные о доходах и имуществе (своем и семьи) за тот год, когда возникли основания для подачи таких сведений.

Новая редакция закона ужесточает ответственность: теперь непредоставление сведений о расходах или предоставление заведомо неполных и недостоверных данных является прямым основанием для применения к депутату мер взыскания.

Впрочем, законодатели оставили возможность для исправления ошибок без последствий. Если депутат самостоятельно обнаружит неточности в поданных сведениях о доходах, он вправе направить уточненную версию в течение месяца с момента окончания срока подачи декларации.

Контролировать соблюдение новых правил будет специальная комиссия думы. Она также будет обязана публиковать на официальном сайте регионального парламента обобщенную информацию о том, как депутаты справились с подачей деклараций. Соответствующие данные должны появляться на сайте не позднее 20 мая года, следующего за отчетным.

Нина Шевченко